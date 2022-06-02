Милнер получил Орден Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил Орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность, сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Он был награждён за долгую профессиональную карьеру, а также основание благотворительного фонда для содействия здоровому отдыху молодежи в Великобритании.
Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Милнер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Текущее соглашение английского полузащитника истекает в конце сезона.
Ранее Милнер также выступал в составе «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасла», «Лидса» и «Суиндона».
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