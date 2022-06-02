Аршавин: если судьи боятся назначать в адрес «Зенита» пенальти, то это проблема их корпуса

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, что клуб из Санкт-Петербурга часто упрекают в использовании административного ресурса.



«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше — это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило», — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо».