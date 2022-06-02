Шевченко прокомментировал победу сборной Украины в стыковом матче с Шотландией
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Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на победу украинской национальной команды над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира к ЧМ-2022.
«Поздравляю сборную Украины с победой! Это было невероятно, очень важная победа! Слава Украине!» — написал Шевченко в своих соцсетях.
Напомним, в следующем матче соперником Украины станет Уэльс – победитель этой игры получит путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.
Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА приняли решение исключить россиян из международных турниров.
Самые позорные поражения в истории сборной Украины:
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