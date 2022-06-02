Кофрие – о Кубке России: «Спартак» заслужил этот трофей

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о победе красно-белых в Кубке России по футболу сезона-2021/2022. Напомним, в финале турнира «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.

«Какие эмоции испытываю после первого трофея в России? Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

Был ли сезон сложным лично для меня? Конечно, да. Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю все, что происходит на поле и за его переделами.

Лучший момент сезона – это, конечно, финал Кубка России. «Легия»? Это было прекрасно. Но когда ты выигрываешь трофеи… Это самое важное», — приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли после победы в финале Кубка: