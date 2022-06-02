Кофрие: я остаюсь в «Спартаке». Это самый большой клуб в России!

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил о намерении остаться в московском клубе на следующий сезон.

«Остаюсь ли в «Спартаке» на следующий сезон? Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Всё хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в «Спартаке».

Был ли мой переход в команду правильным решением? Конечно! «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

Что думаю об уходе Жиго? Тяжело терять не только такого друга, но и настоящего партнёра по команде. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную футболиста в € 1,2 млн.

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