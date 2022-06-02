Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела»

Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела»
Комментарии

«Факел» подписал контракт с Александром Самедовым, сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора клуба Кирилла Николаевича Котова.

Ранее Александр Самедов был уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года. Игровую карьеру Александр завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».

Новость по теме
«Факел» заключил контракт с форвардом «СКА-Хабаровск» Гонгадзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022