Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела»

«Факел» подписал контракт с Александром Самедовым, сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора клуба Кирилла Николаевича Котова.
Ранее Александр Самедов был уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года. Игровую карьеру Александр завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».
Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».
- 2 июня 2022
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