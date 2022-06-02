Отец Дениса Черышева высказался о будущем сына после ухода из «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о будущем игрока после ухода из испанского клуба.
«Где Денис продолжит карьеру? Сейчас всё находится в секретном варианте! Хочется, чтобы всё получилось. Извините, больше ничего не могу сказать», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии». 31-летний полузащитник провёл за испанский клуб 96 матчей в чемпионате, а во всех турнирах — 122 матча. Черышев перешёл в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды в феврале 2016 года, а летом покинул клуб. Через два года полузащитник вернулся в «Валенсию», перейдя из «Вильярреала» на правах аренды. В 2019 году клуб выкупил контракт российского футболиста.
В завершившемся сезоне Денис Черышев провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- 2 июня 2022
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