Силкин: не буду следить за успехами Шварца в «Герте». Мне эта команда особо не нравится

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал назначение экс-наставника «Динамо» Сандро Шварца на пост главного тренера берлинской «Герты».



«А что мне переживать? Понятно было, что Шварц уйдёт в «Герту». Не просто же так были разговоры об этом клубе. Не буду следить за успехами Шварца. Мне эта команда особо не нравится. В Германии лишь два клуба показывают интересный футбол. Правда, бывает, что периодически кто-то вклинивается», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.



В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.