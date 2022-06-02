Аршавин – о «Спартаке»: команда находится на 10-м месте, она должна искать проблемы в себе

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении и состоянии московского «Спартака».
«Зарема Салихова слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне — например, в арбитрах. Что касается «Спартака», то когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом во всех остальных», — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку вошли также «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» завершил розыгрыш на 10-м месте в турнирной таблице.
- 2 июня 2022
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