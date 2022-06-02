В «Герте» прокомментировали назначение Сандро Шварца на пост главного тренера

Спортивный директор берлинской «Герты» Фреди Бобич прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Сандро Шварца. Специалист подписал с клубом контракт до 2024 года.

«Во время поиска нового главного тренера для «Герты» я хотел найти человека со страстью, эмоциями и способностью эпатировать, а также с подходящими профессиональными навыками. Сандро Шварц продемонстрировал всё это во время своей работы в «Майнце» и в московском «Динамо».

Благодаря своему характеру и дальновидному стилю работы Сандро может связать клубную культуру с тем, что происходит на поле. Именно это нам и нужно», — приводит слова Бобича официальный сайт «Герты».

Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.