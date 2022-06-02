«Сочи» объявил об уходе Дмитрия Воробьёва
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Нападающий Дмитрий Воробьёв покидает футбольный клуб «Сочи», за который выступал на правах аренды. 24-летний игрок возвращается в «Оренбург».
«Дмитрий Воробьёв покидает «Сочи». Срок арендного соглашения нападающего с нашим клубом подошёл к концу. Спасибо за всё, Дима! Успехов в «Оренбурге» и до встречи в новом сезоне!» — написала клубная пресс-служба «Сочи».
За «Сочи» футболист успел провести 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Также он дебютировал в Лиге конференций и отметился забитым мячом в послематчевой серии пенальти с «Партизаном» на стадии квалификации.
Напомним, Воробьёв является воспитанником академии «Краснодара». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 750 тыс.
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