Виталий Кличко — о матче Украины и Шотландии: мы показываем, что сильны и несокрушимы

Бывший украинский боксёр-тяжеловес Виталий Кличко поздравил сборную Украины по футболу с победой в полуфинале стыков квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Шотландии. Встреча закончилась победой Украины со счётом 3:1. Теперь украинцам предстоит сыграть в финале квалификации с командой Уэльса.



«Говорю о победах, которые нам так нужны. Я поздравляю сборную Украины, победившую Шотландию в полуфинале квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ребята, спасибо за вдохновенную игру и волю к победе! Сегодня каждая победа важна для Украины, будь она на фронте, в спорте, в области культуры или интеллектуальной сфере. Мы показываем, что мы сильны и несокрушимы, что наше государство способно побеждать», — написал Кличко в соцсетях.

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