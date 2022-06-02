Колыванов: Аргентина была на голову сильнее Италии. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ
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Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на победу национальной команды Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии со счётом 3:0.
«Счёт говорит сам за себя. Аргентина была предпочтительнее и без вариантов переиграла Италию. Контролировала ход игры, да и моментов создала больше. Всё по делу.
У Аргентины очень техничная команда. Все футболисты умеют держать мяч, причём его не так просто отнять. Хотя итальянцы как раз всегда славились тем, что хорошо идут в отбор. Было видно, что прежде всего физически Аргентина вчера была на голову сильнее соперника. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ. Он заслужил этот кубок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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