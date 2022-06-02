Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Аргентина была на голову сильнее Италии. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ

Колыванов: Аргентина была на голову сильнее Италии. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ
Комментарии

Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на победу национальной команды Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии со счётом 3:0.

«Счёт говорит сам за себя. Аргентина была предпочтительнее и без вариантов переиграла Италию. Контролировала ход игры, да и моментов создала больше. Всё по делу.

У Аргентины очень техничная команда. Все футболисты умеют держать мяч, причём его не так просто отнять. Хотя итальянцы как раз всегда славились тем, что хорошо идут в отбор. Было видно, что прежде всего физически Аргентина вчера была на голову сильнее соперника. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ. Он заслужил этот кубок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Погребняк: мастерства у Аргентины больше, чем у Италии. Аргентинцы – претенденты на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022