Колыванов: Аргентина была на голову сильнее Италии. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ

Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на победу национальной команды Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии со счётом 3:0.



«Счёт говорит сам за себя. Аргентина была предпочтительнее и без вариантов переиграла Италию. Контролировала ход игры, да и моментов создала больше. Всё по делу.



У Аргентины очень техничная команда. Все футболисты умеют держать мяч, причём его не так просто отнять. Хотя итальянцы как раз всегда славились тем, что хорошо идут в отбор. Было видно, что прежде всего физически Аргентина вчера была на голову сильнее соперника. Надеюсь, Месси со сборной выиграет ЧМ. Он заслужил этот кубок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.