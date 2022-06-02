Два футболиста «Краснодара» перейдут в «Ахмат»

«Ахмат» договорился о переходе двух футболистов «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В грозненский клуб перейдут защитник Даниил Корнюшин и нападающий Владимир Ильин.



Ранее грозненский «Ахмат» объявил об уходе шестерых футболистов — Виталия Гудиева, Александра Пуцко, Виталия Лысцова, Игоря Коновалова, Артёма Архипова и Сенина Себая. Истекли их контракты с клубом.



Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившегося сезона досрочно стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков. Также в тройку лидеров вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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