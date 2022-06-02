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Несмотря на вылет «Уфы» в ФНЛ, BetBoom намерена продолжить сотрудничество с клубом

Несмотря на вылет «Уфы» в ФНЛ, BetBoom намерена продолжить сотрудничество с клубом
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Руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов заявил, что букмекерская компания намерена продолжить сотрудничество с «Уфой», несмотря на вылет клуба в ФНЛ.

«Во всех интервью, на пресс-конференции прошлым летом мы подчёркивали, что наше сотрудничество долгосрочное – и не отказываемся от своих обещаний и от клуба после первых неудач. Контракт с «Уфой» заключён на три года, вплоть до завершения сезона-2023/2024. Это касается и титульного спонсорства, и нейминга стадиона.

Мы были готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому в договоре, который мы подписали с «Уфой» год назад, были учтены как возможности вылета клуба в ФНЛ, так и выхода в еврокубки. Вся эта информация не является новой, вы можете найти соответствующие публикации в СМИ. Поэтому слухи о том, что BetBoom уходит от «Уфы», являются необоснованными.

BetBoom сейчас находится в процессе обсуждения деталей работы в новом сезоне. О формате сотрудничества клуба и букмекера будет объявлено позднее», — передаёт слова Краснова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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