Советник Федуна Камоцци — о «Финалиссиме»: Аргентина намного сильнее Италии. Вот и всё

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на победу национальной команды Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии со счётом 3:0. В последний раз с разницей в три гола итальянцы проигрывали в сентябре 2017 года.



«Сборная Аргентины намного сильнее, чем наша команда. Поэтому они и выиграли «Финалиссиму». Вот и всё. На чемпионате мира будут много сильных команд. Нужно посмотреть, какая из них подойдёт в оптимальном состоянии к турниру, та сборная и сможет выиграть», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.