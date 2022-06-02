Источник: ФИФА убрала талисман ЧМ в России, волка Забиваку, из ролика с маскотом ЧМ-2022
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Талисман чемпионата мира – 2018 в России, волк Забивака, был вырезан из видеоролика с маскотом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре по просьбе ФИФА, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.
Согласно информации источника, в первоначальном варианте ролика было множество отсылок к чемпионату мира в России. Забивака был в роли «мостика» и переходящего звена между мундиалями 2018 и 2022 года. Однако ФИФА попросила вырезать российский талисман после отстранения страны от международных турниров, дабы избежать излишней комплиментарности в адрес России.
Финальная версия видеоролика с маскотом чемпионата мира в Катаре выглядит следующим образом:
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале ЧМ-2022 в Катаре.
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