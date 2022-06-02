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Определился список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2021/2022 по версии InStat

Определился список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2021/2022 по версии InStat
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Определился список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2021/22 по версии InStat и Общероссийского профессионального союза футболистов.

Вратари: 1. Матвей Сафонов, «Краснодар», 2. Игорь Акинфеев, «ЦСКА», 3. Михаил Кержаков, «Зенит».

Левые защитники: 1. Сергей Терехов, «Сочи», 2. Данил Круговой, «Зенит», 3. Кристиан Рамирес, «Краснодар».

Левые центральные защитники: 1. Дуглас Сантос, «Зенит», 2. Яка Бийол, «ЦСКА», 3. Георгий Джикия, «Спартак».

Правые центральные защитники: 1. Родригао, «Сочи», Дмитрий Чистяков, «Зенит», 3. Фабиан Бальбуэна, «Динамо».

Правые защитники: 1. Марио Фернандес, «ЦСКА», 2. Гильермо Варела, «Динамо», 3. Алексей Сутормин, «Зенит».

Левые полузащитники: 1. Арсен Захарян, «Динамо», 2. Чидера Эджуке, «ЦСКА», 3. Антон Зиньковский, «Крылья Советов».

Левые центральные полузащитники: 1. Клаудиньо, «Зенит», 2. Рифат Жемалетдинов, «Локомотив», 3. Эдуард Сперцян, «Краснодар».

Правые центральные полузащитники: 1. Кристиан Нобоа, «Сочи», 2. Себастьян Шиманьски, «Динамо», 3. Лукас Барриос, «Зенит».

Правые полузащитники: 1. Малком, «Зенит», 2. Далер Кузяев, «Зенит», 3. Денис Макаров, «Динамо».

Левые нападающие: 1. Матео Кассьерра, «Сочи», 2. Юсуф Языджи, «ЦСКА», 3. Фёдор Смолов, «Динамо».

Правые нападающие: 1. Гамид Агаларов, «Уфа», 2. Артём Дзюба, «Зенит», 3. Дмитрий Полоз, «Ростов».

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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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