Определился список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2021/2022 по версии InStat

Определился список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2021/22 по версии InStat и Общероссийского профессионального союза футболистов.
Вратари: 1. Матвей Сафонов, «Краснодар», 2. Игорь Акинфеев, «ЦСКА», 3. Михаил Кержаков, «Зенит».
Левые защитники: 1. Сергей Терехов, «Сочи», 2. Данил Круговой, «Зенит», 3. Кристиан Рамирес, «Краснодар».
Левые центральные защитники: 1. Дуглас Сантос, «Зенит», 2. Яка Бийол, «ЦСКА», 3. Георгий Джикия, «Спартак».
Правые центральные защитники: 1. Родригао, «Сочи», Дмитрий Чистяков, «Зенит», 3. Фабиан Бальбуэна, «Динамо».
Правые защитники: 1. Марио Фернандес, «ЦСКА», 2. Гильермо Варела, «Динамо», 3. Алексей Сутормин, «Зенит».
Левые полузащитники: 1. Арсен Захарян, «Динамо», 2. Чидера Эджуке, «ЦСКА», 3. Антон Зиньковский, «Крылья Советов».
Левые центральные полузащитники: 1. Клаудиньо, «Зенит», 2. Рифат Жемалетдинов, «Локомотив», 3. Эдуард Сперцян, «Краснодар».
Правые центральные полузащитники: 1. Кристиан Нобоа, «Сочи», 2. Себастьян Шиманьски, «Динамо», 3. Лукас Барриос, «Зенит».
Правые полузащитники: 1. Малком, «Зенит», 2. Далер Кузяев, «Зенит», 3. Денис Макаров, «Динамо».
Левые нападающие: 1. Матео Кассьерра, «Сочи», 2. Юсуф Языджи, «ЦСКА», 3. Фёдор Смолов, «Динамо».
Правые нападающие: 1. Гамид Агаларов, «Уфа», 2. Артём Дзюба, «Зенит», 3. Дмитрий Полоз, «Ростов».
- 2 июня 2022
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