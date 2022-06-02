Широков — о требованиях «Спартака»: иностранные судьи — глупость. Назначьте Иванова!

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новость о требованиях «Спартака», выдвигаемых к Суперкубку России по футболу.



«Если по поводу Лужников я может быть и согласился бы, но «Спартаку» что, мало месяца? Даже полтора месяца пройдёт. За это время невозможно подготовиться? Это в одном месте мозг искать, так же как и судей. У нас самые лучшие арбитры. Иванова пусть назначат! Будет отлично. Они его любят. Приглашать иностранных арбитров — непонятная глупость для меня.



Казань и Нижний Новгород может быть и входят в список потенциальных стадионов, но Лужники соберут 70 тысяч зрителей сто процентов! Из Петербурга легче до Москвы добраться. И там, и там по 30 тысяч. Здесь гарантировано будет полный стадион. Исхожу из этой точки зрения», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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