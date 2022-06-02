Широков — о требованиях «Спартака»: иностранные судьи — глупость. Назначьте Иванова!

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новость о требованиях «Спартака», выдвигаемых к Суперкубку России по футболу.
«Если по поводу Лужников я может быть и согласился бы, но «Спартаку» что, мало месяца? Даже полтора месяца пройдёт. За это время невозможно подготовиться? Это в одном месте мозг искать, так же как и судей. У нас самые лучшие арбитры. Иванова пусть назначат! Будет отлично. Они его любят. Приглашать иностранных арбитров — непонятная глупость для меня.
Казань и Нижний Новгород может быть и входят в список потенциальных стадионов, но Лужники соберут 70 тысяч зрителей сто процентов! Из Петербурга легче до Москвы добраться. И там, и там по 30 тысяч. Здесь гарантировано будет полный стадион. Исхожу из этой точки зрения», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 июня 2022
-
16:10
-
16:01
-
15:58
-
15:51
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:38
-
15:36
-
15:21
-
15:20
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
13:42
-
13:23
-
13:11
-
13:00
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
12:07
-
11:57
-
11:55
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:18