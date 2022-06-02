Баженов не согласился с идеей «Спартака» провести Суперкубок с «Зенитом» в «Лужниках»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новость о требованиях красно-белых, выдвигаемых к Суперкубку России по футболу.
«При всей моей любви к «Спартаку», мне кажется, что неправильно проводить игру за Суперкубок в «Лужниках» и на «Газпром Арене». Любой другой стадион будет хорошим местом для проведения такого матча, чтобы не было никаких ситуаций до и после матча. «Лужники» я считаю родным стадионом.
У нас очень много хороших городов, которые с удовольствием приняли бы Суперкубок, болельщики туда обязательно придут. Я за выездной матч. Казань или Нижний Новгород? Да, почему нет? Люди, которые живут не в Москве, тоже хотят футбол посмотреть. У «Спартака» и «Зенита», помимо Москвы и Питера, болельщиков по всей России предостаточно. Для других городов это тоже будет определенный праздник», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 2 июня 2022
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