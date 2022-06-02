Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов не согласился с идеей «Спартака» провести Суперкубок с «Зенитом» в «Лужниках»

Баженов не согласился с идеей «Спартака» провести Суперкубок с «Зенитом» в «Лужниках»
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новость о требованиях красно-белых, выдвигаемых к Суперкубку России по футболу.

«При всей моей любви к «Спартаку», мне кажется, что неправильно проводить игру за Суперкубок в «Лужниках» и на «Газпром Арене». Любой другой стадион будет хорошим местом для проведения такого матча, чтобы не было никаких ситуаций до и после матча. «Лужники» я считаю родным стадионом.

У нас очень много хороших городов, которые с удовольствием приняли бы Суперкубок, болельщики туда обязательно придут. Я за выездной матч. Казань или Нижний Новгород? Да, почему нет? Люди, которые живут не в Москве, тоже хотят футбол посмотреть. У «Спартака» и «Зенита», помимо Москвы и Питера, болельщиков по всей России предостаточно. Для других городов это тоже будет определенный праздник», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Широков — о требованиях «Спартака»: иностранные судьи — глупость. Назначьте Иванова!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022