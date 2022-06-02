Комбаров — о приглашении иностранных судей: Суперкубок — это отдельный матч. Почему нет?

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на предложения красно-белых по проведению матча за Суперкубок России с «Зенитом».



«Что касается идеи «Спартака» пригласить иностранных арбитров, Суперкубок — это не чемпионат, не текущий турнир, а отдельный матч. Поэтому всё возможно. Почему нет?» — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Московский «Спартак» 1 июня направил письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с несколькими предложениями по проведению матча за Суперкубок России.



Напомним, красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.