Гаврилов — о Суперкубке: где нравится, пусть там и играют. А иностранные судьи стоят денег

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на предложения красно-белых по проведению матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Мне трудно говорить о стадионе. У них же свои планы. Неизвестно, как они будут готовиться. Вообще же информации нет, где будет проходить Суперкубок. Одни говорят – Новгород, другие — Сочи, Казань. Где им нравится, пусть там и играют. То же самое и с судьями. Пусть сами решают! Смотря какой иностранный судья. Он тоже денег стоит. Там же четырёх человек нужно приглашать!



С погодой творится непонятно что. Нужно смотреть календарь. Помните, градом всё усыпало в матче «Химок»! Надо думать, как проводить чемпионат. Международных игр нет! Надо календарь планировать по-другому. Плюс товарищеские игры сборных, будут они или нет. Трудно сказать», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.