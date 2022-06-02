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Гаврилов — о Суперкубке: где нравится, пусть там и играют. А иностранные судьи стоят денег

Гаврилов — о Суперкубке: где нравится, пусть там и играют. А иностранные судьи стоят денег
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на предложения красно-белых по проведению матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Мне трудно говорить о стадионе. У них же свои планы. Неизвестно, как они будут готовиться. Вообще же информации нет, где будет проходить Суперкубок. Одни говорят – Новгород, другие — Сочи, Казань. Где им нравится, пусть там и играют. То же самое и с судьями. Пусть сами решают! Смотря какой иностранный судья. Он тоже денег стоит. Там же четырёх человек нужно приглашать!

С погодой творится непонятно что. Нужно смотреть календарь. Помните, градом всё усыпало в матче «Химок»! Надо думать, как проводить чемпионат. Международных игр нет! Надо календарь планировать по-другому. Плюс товарищеские игры сборных, будут они или нет. Трудно сказать», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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Источник: «Спартак» просит провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей
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