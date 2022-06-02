Алханов: никто не звонил по поводу аренды Адамова. Он будет пробивать место в «Зените»

Хайдар Алханов, бывший вице-президент «Ахмата» и дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, прокомментировал будущее внука.



«Почему надо жалеть, что перешёл в «Зенит»? Это же не в «Уфу» или «Арсенал». В «Зените» можно и посидеть. Всему своё время. Конечно, Арсен переживает. Хочет играть, но от него всё зависит. Шанс ему дадут. Надеюсь, что он его не упустит. Арсен уже дома. Я с ним каждый день вижусь. Он готовится серьёзно. Думаю, что будет пробивать себе место в «Зените».



Может ли Арсен уйти в аренду? Пока об этом речи не идёт. Всё в жизни может быть, но мы даже не разговаривали на эту тему. Мне никто не звонил. Ему тоже, по-моему. Какие могут быть предложения? Арсен надеется, что все-таки пробьёт себе место в составе «Зенита». Он же очень мало времени там побыл.



Семак в него очень верит, насколько я знаю со слов Арсена и других людей. Думаю, что руководство «Зенита» тоже доверяет Арсену и надеется, что он себя ещё проявит. В «Урале» его показатели как защитника были лучшие в России. Дело в том, что на его позиции в «Зените» играют «сборники». Тяжело, конечно. Конкуренция очень сильная. Но ничего, всему своё время», — цитирует Алханова «РБ-Спорт».