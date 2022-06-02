Помазун: «Урал» готов меня сохранить, но я пока не знаю, где проведу следующий сезон

Вратарь «Урала» Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о своём будущем.

«Благодарен Григорию Викторовичу Иванову за предоставленный шанс выступать за «Урал». Конечно, слышал, что «Урал» готов меня сохранить, но пока что не знаю, в какой команде проведу следующий сезон, — сначала надо обсудить это с руководством ЦСКА.

Учитывая, что по бумагам я в любом случае возвращаюсь в ЦСКА, конечно, вероятно, что я буду принимать участие в сборах с ЦСКА. Но все понимают: Игорь Акинфеев продлил контракт, что является большим событием для клуба, ну а мне нужна игровая практика, поэтому не думаю, что могут возникнуть какие-то сложности. Надеюсь, к началу сборов будет ясно, где я проведу следующий сезон», — цитирует игрока Bobsoccer.