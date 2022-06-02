«Урал» объявил о подписании защитника «Енисея» Бевеева

Защитник «Енисея» Мингиян Бевеев перешёл в «Урал», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.



Клубы не огласили сумму трансфера, однако, как сообщает портал Transfermarkt, «Урал» заплатил «Енисею» € 120 тыс. за переход защитника. Отметим, что Бевеев уже выступал за «шмелей» с 2018 по 2020 год. За это время он провёл 31 матч за вторую команду «Урала» и одну игру за основу екатеринбуржцев.



За «Енисей» футболист играл с января 2022 года, контракт игрока с красноярским клубом был рассчитан до июня 2024 года.



В сезоне-2021/2022 екатеринбургский «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Оранжево-чёрные набрали 33 очка. Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме «Урал» объявил о подписании конголезского защитника украинского происхождения