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«Урал» объявил о подписании защитника «Енисея» Бевеева

«Урал» объявил о подписании защитника «Енисея» Бевеева
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Защитник «Енисея» Мингиян Бевеев перешёл в «Урал», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Клубы не огласили сумму трансфера, однако, как сообщает портал Transfermarkt, «Урал» заплатил «Енисею» € 120 тыс. за переход защитника. Отметим, что Бевеев уже выступал за «шмелей» с 2018 по 2020 год. За это время он провёл 31 матч за вторую команду «Урала» и одну игру за основу екатеринбуржцев.

За «Енисей» футболист играл с января 2022 года, контракт игрока с красноярским клубом был рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2021/2022 екатеринбургский «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Оранжево-чёрные набрали 33 очка. Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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