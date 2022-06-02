Агент Кузьмичёва прокомментировал интерес к игроку со стороны «Динамо»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва, отреагировал на интерес московского «Динамо» к игроку екатеринбургского клуба.

«Иван входит в списки всех больших клубов РПЛ, но у него действующий контракт с «Уралом». Кузьмичёв готовится к новому сезону», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 700 тыс. «Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В завершившемся сезоне под руководством Сандро Шварца московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерено усилить состав 21-летним защитником.