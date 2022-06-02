Вратарь «Спартака» Максименко — самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt

Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал самым подешевевшим игроком Российской Премьер-Лиги по версии интернет-портала Transfermarkt. Об этом сообщается на официальном сайте статистической платформы.
Отмечается, что голкипер потерял в цене € 6,5 млн, теперь его рыночная стоимость составляет € 2,5 млн. Вторым самым подешевевшим игроком стал защитник ЦСКА Марио Фернандес, его оценочная стоимость упала с € 14 млн до € 8 млн, что, вероятно, связано с приостановкой карьеры. Третий – полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, его трансферная стоимость уменьшилась на € 5 млн, теперь хавбек оценивается в € 6 млн.
Максименко сыграл в 16 матчах чемпионата России сезона-2021/2022, пропустил 22 мяча и лишь пять раз сохранил ворота на замке. Фернандес принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. У Зобнина 25 встреч в высшем российском дивизионе, в них он забил три мяча и сделал один голевой пас.
- 2 июня 2022
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