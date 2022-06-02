Нападающий «Зенита» Юри Алберто — самый подорожавший игрок РПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий «Зенита» Юри Алберто стал самым подорожавшим игроком Российской Премьер-Лиги по версии интернет-портала Transfermarkt. Об этом сообщается на официальном сайте статистической платформы.
Отмечается, что бразилец подорожал на € 4 млн, теперь его трансферная стоимость оценивается в € 16 млн. Вторым самым подорожавшим футболистом чемпионата России стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, его оценочная стоимость поднялась с € 12 млн до € 15 млн. На € 3 млн также подорожал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор (€ 6 млн) и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 6 млн).
Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Захарян провёл 29 матчей в чемпионате России, нанёс семь результативных ударов, также у него восемь голевых пасов. У Изидора 11 матчей в высшем российском дивизионе, семь мячей и одна результативная передача. Сперцян смог за 25 матчей в РПЛ восемь раз забить и четырежды выступить в качестве ассистента.
- 2 июня 2022
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