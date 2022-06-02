«Оренбург» покинули шесть футболистов

Сразу несколько футболистов «Оренбурга» покинули клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

С клубом попрощались Адесойе Ойеволе, Ренато Гойкович, Алексей Миронов, Савелий Козлов, Аршак Корян и Артём Шаболин.

28 мая на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Этот успех позволил «Оренбургу» выйти в Российскую Премьер-Лигу впервые с сезона-2019/2020.

Ойеволе провёл в команде семь сезонов, в которых сыграл 199 матчей и забил 10 мячей; Миронов отыграл в команде два сезона, провёл 10 мячей; Гойкович тоже отыграл два сезона, а Козлов — четыре сезона. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».