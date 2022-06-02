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Джоэль Фамейе стал игроком «Рубина»

Джоэль Фамейе стал игроком «Рубина»
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Бывший нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Ганский форвард подписал трёхлетний контракт с казанским клубом и будет выступать под номером 20. Джоэль перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Фамейе до перехода в «Оренбург» выступал в чемпионате Белоруссии за «Белшину» (Бобруйск) и брестское «Динамо».

Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова. Также стало известно, что команду покинул защитник Филип Уремович. Арендное соглашение с Германом Онугхой также подошло к концу.

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