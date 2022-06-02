«Байер» Азмуна купил 19-летнего форварда, ставшего лучшим ассистентом чемпионата Чехии

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек перешёл в немецкий «Байер», сообщается на официальном сайте «фармацевтов». Контракт 19-летнего чешского игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что переход футболиста обойдётся «Байеру» в € 13 млн. Также «Спарта» получит 30% от следующей продажи игрока.
Гложек является воспитанником «Спарты». В 132 матчах за команду он забил 40 голов и отдал 36 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало в 2024 году. Рыночная стоимость Гложека оценивается порталом Transfermarkt в € 19 млн. Отметим, что форвард стал лучшим ассистентом завершившегося чемпионата Чехии. В 33 матчах игрок отдал 12 передач.
Напомним, за «Байер» выступают два экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и нападающий Сердар Азмун.
- 2 июня 2022
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