«Лацио» объявил о продлении контракта с Сарри до 2025 года
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продлил контракт с римским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «орлов».
Специалист продлил контракт с римлянами до 2025 года. Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Предыдущее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на пятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 64 очка по итогам 38 сыгранных туров.
Сарри был разочарован трансферной работой «Лацио» в январе. В частности, Сарри недоволен трансфером Жовани Кабрала. Сарри и его помощники понятия не имели, кто он такой, и посмотрели некоторые видео с игроком, пока спортивный директор клуба Игли Таре завершал сделку.
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