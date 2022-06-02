«Факел» не ведёт переговоров о переходе полузащитника «СКА-Хабаровск» Квеквескири
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Воронежский «Факел» не ведёт переговоров по переходу из «СКА-Хабаровск» полузащитника Ираклия Квеквескири. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
У игрока действующий контракт с хабаровчанами, а у «Факела» нет трансферного бюджета.
Ранее о переговорах «СКА-Хабаровск» с игроком сообщал Metaratings. Квеквескири в минувшем розыгрыше первенства Футбольной национальной лиги провёл 33 матча, получил в них восемь жёлтых и одну красную карточку.
Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».
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