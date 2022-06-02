Источник: Лантратов не перейдёт в «Зенит»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов не перейдёт в «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, чемпионы России отказались от идеи приглашать вратаря подмосковной команды. Трансфер был согласован полностью: «Зенит» договорился с «Химками» о выкупе Лантратова за € 3,5 млн, но в итоге клуб отказался от этой идеи.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Лантратова в € 2 млн.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить голкипера Лантратова зимой за € 3 млн.

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года. Ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».