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Неймар оформил дубль за Бразилию в матче с Южной Кореей. До рекорда Пеле — четыре мяча

Неймар оформил дубль за Бразилию в матче с Южной Кореей. До рекорда Пеле — четыре мяча
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Сегодня, 2 июня, нападающий сборной Бразилии Неймар оформил дубль в товарищеском матче с Южной Кореей (5:1).

Форвард дважды отличился с пенальти. Сначала Неймар забил на 42-й минуте встречи, а затем на 57-й. Таким образом, у нападающего 73 мяча в 118 матчах за национальную команду. Неймар играет за сборную с 2010 года.

Отметим, что рекорд по количеству голов за сборную Бразилии принадлежит легендарному нападающему Пеле. Экс-форвард отличился 77 раз в 92 матчах. Пеле выступал за национальную команду с 1957 по 1971 год.

В составе национальной команды форвард — победитель футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).

В завершившемся на клубном уровне сезоне Неймар сыграл в 28 матчах за «ПСЖ», в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

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