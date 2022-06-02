Нападающий «Локомотива» Ян Кухта забил дебютный гол за сборную Чехии. Видео

Сегодня, 2 июня, нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта отличился в первом матче Лиги наций лиги А с национальной командой Швейцарии (идёт первый тайм, счёт – 1:0).



Отметим, что это дебютный гол для нападающего в составе сборной Чехии. Кухта отличился в седьмом матче за национальную команду.

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Чешский форвард выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года, перейдя из пражской «Славии» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кухта принял участие в девяти матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.