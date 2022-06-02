Агент защитника Лукаса Фассона подтвердил переговоры с «Локомотивом»

Бернард Колиньон, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, подтвердил переговоры с «Локомотивом».

«Да, мы действительно получили предложение от «Локомотива». Близки ли стороны к завершению сделки? Поговорите об этом с клубом», — сказал Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года, он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями, заработав 2 жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн.

Спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу. Сумма сделки может составить около € 3 млн.

Ранее о факте переговоров сообщал «Спорт-экспресс».