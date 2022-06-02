Болельщики признали Педри лучшим игроком сезона в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком сезона в команде. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
Испанский хавбек победил в голосовании болельщиков, набрав 30%. Второе место занял защитник Рональд Араухо — за него проголосовали 27% респондентов. На третьем месте — Марк-Андре тер Штеген с 7% голосов.
Напомним, в завершившемся сезоне Педри пропустил более 110 дней (22 матча) из-за травмы подколенного сухожилия. Всего в прошедшем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.
«Барселона» обыграла «Бетис» в матче чемпионата Испании:
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