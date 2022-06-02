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Мяч Яна Кухты за Чехию переписан на автогол хавбека Швейцарии Соу

Мяч Яна Кухты за Чехию переписан на автогол хавбека Швейцарии Соу
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Сегодня, 2 июня, нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта забил в первом матче Лиги наций лиги А с национальной командой Швейцарии (идёт второй тайм, счёт – 2:1).

Сначала форвард отличился на 11-й минуте встречи. Отметим, что это дебютный гол для нападающего в составе сборной Чехии. Кухта отличился в седьмом матче за национальную команду. Затем Кухта отметился взятием ворот на 58-й минуте, но судьи засчитали это как автогол швейцарского хавбека Джибриля Соу.

Чешский форвард выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года, перейдя из пражской «Славии» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кухта принял участие в девяти матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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