Мяч Яна Кухты за Чехию переписан на автогол хавбека Швейцарии Соу

Сегодня, 2 июня, нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта забил в первом матче Лиги наций лиги А с национальной командой Швейцарии (идёт второй тайм, счёт – 2:1).



Сначала форвард отличился на 11-й минуте встречи. Отметим, что это дебютный гол для нападающего в составе сборной Чехии. Кухта отличился в седьмом матче за национальную команду. Затем Кухта отметился взятием ворот на 58-й минуте, но судьи засчитали это как автогол швейцарского хавбека Джибриля Соу.

Чешский форвард выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года, перейдя из пражской «Славии» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кухта принял участие в девяти матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.