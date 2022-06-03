Бускетс провёл 134-й матч за сборную Испании, обогнав Хави. Впереди — Касильяс и Рамос
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс принял участие в матче первого тура Лиги наций в рамках группы А2 с национальной командой Португалии (1:1).
Отметим, что данная игра стала 134-й для хавбека в составе сборной Испании. По данному показателю Бускетс обошёл экс-хавбека «Барселоны» Хави, который сейчас возглавляет каталонский клуб. Лидируют в списке бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (167 матчей) и защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос (180 игр).
Бускетс дебютировал за сборную Испании в 2009 году. За 134 матча Серхио забил два мяча и отдал девять результативных передач. Вместе с испанской национальной командой Бускетс становился чемпионом мира (2010 год) и триумфатором чемпионата Европы (2012 год).
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