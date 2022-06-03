Агаларов — о победе в гонке бомбардиров РПЛ: пусть думают как угодно о голах с пенальти

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о звании лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Форвард забил 19 мячей в 29 матчах.



«Конечно, приятно войти в историю как лучший бомбардир, это уже у меня никто не отнимет. Но я всегда говорил и буду говорить, что первоочередное для меня — результаты команды. Я командный игрок. И я благодарен каждому партнёру, тренеру, персоналу, медицинскому штабу, всем. С первого дня моего пребывания в «Уфе» я не чувствовал себя не в своей тарелке. Да, были игры, где выглядел не лучшим образом, была серия из пяти игр, когда не забивал. Но в меня продолжали верить, ставить меня, давать шанс ещё и ещё. Такое доверие дорогого стоит.



Что касается голов с пенальти… Люди могут думать как угодно, они имеют на это право, меня вообще это никак не колышет. Пенальти ещё надо заработать и забить. Кто говорит, что большая реализация именно с 11-метровых, они сами не ощущали того давления, которое оказывается на бьющего. На последних минутах, в важных играх. У меня были такие пенальти в этом сезоне. В матче с «Химками» (1:1) в гостях, с «Краснодаром» (1:1) дома», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

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