Уткин: Финалиссима показала, что Южная Америка может дать бой Европе

Российский спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии (3:0).

«Матчи между чемпионом Европы и Америки — это здравая идея. Раньше таких игр было гораздо больше — был Межконтинентальный кубок, чемпионаты среди клубов, был Кубок Конфедерации, который эксплуатировал эту идею. Финалиссима показала, что Южная Америка на этом фронте может дать бой Европе. Италия, конечно, не та, что прошлым летом.

Сейчас Италия — это команда, которая не едет на чемпионат мира и играет без кучи лидеров. Аргентина, наоборот, сейчас в самом соку. Там играет Анхель Ди Мария, который уйдёт из сборной до чемпионата мира, там есть Месси. Эта команда убеждает своей дееспособностью», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.