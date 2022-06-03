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Футболисты сборной Аргентины спели песню, в которой высмеяли бразильских игроков

Футболисты сборной Аргентины спели песню, в которой высмеяли бразильских игроков
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Футболисты сборной Аргентины после победы в матче Финалиссимы с национальной командой Италии (3:0) спели песню, в которой высмеяли футболистов сборной Бразилии.

«Бразилец, что случилось? Пятикратный чемпион поморщился? Месси отправился в Рио и остался с Кубком. Мы всегда будем болеть за Аргентину потому что у нас есть мечта стать чемпионами мира», — приводит слова песни AS.

Напомним, УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

Национальная команда Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины выиграла последний Кубок Америки.

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