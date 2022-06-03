Футболисты сборной Аргентины спели песню, в которой высмеяли бразильских игроков

Футболисты сборной Аргентины после победы в матче Финалиссимы с национальной командой Италии (3:0) спели песню, в которой высмеяли футболистов сборной Бразилии.
«Бразилец, что случилось? Пятикратный чемпион поморщился? Месси отправился в Рио и остался с Кубком. Мы всегда будем болеть за Аргентину потому что у нас есть мечта стать чемпионами мира», — приводит слова песни AS.
Напомним, УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
Национальная команда Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины выиграла последний Кубок Америки.
- 3 июня 2022
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:18
-
00:03
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:20
-
21:14
-
20:54
-
20:46
-
20:42