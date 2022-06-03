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Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей сборной Португалии с Испанией в Лиге наций

Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей сборной Португалии с Испанией в Лиге наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после ничьей в матче первого тура Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда будет связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции. Победа для Португалии – это то, что двигает и объединяет нас», — написал Роналду в своей социальной сети.

Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте. В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией.

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