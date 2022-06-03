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Карим Бензема высказался о Криштиану Роналду

Карим Бензема высказался о Криштиану Роналду
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что общего между ним и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Что у нас общего с Роналду? Трудно ответить на этот вопрос. Я не буду говорить, что у меня есть что-то от него. Возможно, это будет контроль над мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за ним. Когда я смотрел на его действия, то старался главным образом концентрироваться на его движении.

Я наблюдал за его дриблингом, ударами, передачами, движениями. Я анализировал всё, что делал Роналду. Я старался это всё перенимать, но повторить это на его уровне невозможно», — цитирует Бензема Onze Mondial.

Напомним, что Бензема и Роналду играли вместе за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

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