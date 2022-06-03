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Мората: считаю, что Испания не дожала Португалию

Мората: считаю, что Испания не дожала Португалию
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал результат матча с национальной командой Португалии в Лиге наций. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

«Я считаю, что мы не дожали Португалию. Они смогли вернуться в игру и добиться ничьей. Таков футбол. Нам нужно работать дальше. Уже завтра мы будем всеми мыслями на тренировке. Скоро ещё одна игра», — цитирует Морату официальный сайт УЕФА.

В составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.

В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.

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