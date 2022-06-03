Мората: считаю, что Испания не дожала Португалию

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал результат матча с национальной командой Португалии в Лиге наций. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1.



«Я считаю, что мы не дожали Португалию. Они смогли вернуться в игру и добиться ничьей. Таков футбол. Нам нужно работать дальше. Уже завтра мы будем всеми мыслями на тренировке. Скоро ещё одна игра», — цитирует Морату официальный сайт УЕФА.



В составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.



В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.