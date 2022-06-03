Сантуш высказался о ничьей сборной Португалии с Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о ничьей в матче с национальной командой Испании в первом туре Лиги наций.
«Первый тайм прошел в равной борьбе. У нас были голевые моменты, но соперник больше владел мячом. Надо было с большим терпением играть в зоне атаки, использовать пространство на флангах. Во втором тайме мы стали действовать лучше. Больше контролировали мяч и заставляли испанцев больше бегать, раскрывая свободные зоны. После этого пришло время выпустить тех, кто лучше замыкает прострелы в центре. Таких как Орта и Гедеш. Именно так Орта забил — с паса Канселу через всю штрафную», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.
- 3 июня 2022
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:18
-
00:03
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:20
-
21:14
-
20:54
-
20:46
-
20:42