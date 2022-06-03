Сантуш высказался о ничьей сборной Португалии с Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о ничьей в матче с национальной командой Испании в первом туре Лиги наций.

«Первый тайм прошел в равной борьбе. У нас были голевые моменты, но соперник больше владел мячом. Надо было с большим терпением играть в зоне атаки, использовать пространство на флангах. Во втором тайме мы стали действовать лучше. Больше контролировали мяч и заставляли испанцев больше бегать, раскрывая свободные зоны. После этого пришло время выпустить тех, кто лучше замыкает прострелы в центре. Таких как Орта и Гедеш. Именно так Орта забил — с паса Канселу через всю штрафную», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.