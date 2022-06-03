Ди Мария ответил Мбаппе, который сказал, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария отреагировал на слова нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиана Мбаппе о том, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке.

«Было много разговоров из-за того, что сказал Килиан Мбаппе, но мы должны играть с теми, кто из Южной Америки, так же, как они встречаются со своими сборными. Мы ещё раз показали, что играем на уровне европейских сборных», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

Напомним, в своём последнем матче сборная Аргентины в качестве победителя Кубка Америки разгромила национальную команду Италии, которая выиграла чемпионат Европы по футболу. Встреча завершилась разгромной победой сборной Аргентины со счётом 3:0.