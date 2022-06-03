Сарабия про 1:1 с Португалией: Испании нужно исправить допущенные ошибки
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Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия прокомментировал результат матча с национальной командой Португалии в Лиге наций. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1.
«После перерыва Португалия заиграла острее и умело читала игру между линиями. Считаю, что это помогло ей добиться ничьей. Во втором тайме мы меньше владели мячом. Нужно проанализировать эту игру и исправить допущенные ошибки», — цитирует Сарабию официальный сайт УЕФА.
В составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.
В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.
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