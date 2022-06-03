Роналду на протяжении пяти матчей не может забить за Португалию
Поделиться
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пять матчей подряд не забивает за национальную команду.
37-летний форвард появился на поле на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, однако результативными действиями не отметился.
В последний раз португальский нападающий забивал за национальную команду 12 октября 2021 года. Тогда Роналду оформил хет-трик в ворота Люксембурга (5:0) в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.
Напомним, что составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.
В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.
Комментарии
- 3 июня 2022
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:18
-
00:03
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36
Партнерский контент