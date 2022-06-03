Роналду на протяжении пяти матчей не может забить за Португалию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пять матчей подряд не забивает за национальную команду.



37-летний форвард появился на поле на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, однако результативными действиями не отметился.



В последний раз португальский нападающий забивал за национальную команду 12 октября 2021 года. Тогда Роналду оформил хет-трик в ворота Люксембурга (5:0) в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.



Напомним, что составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.



В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.